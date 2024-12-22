أسعار الذهب اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الأحد، 22 ديسمبر 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 : 4286 جنيها للشراء، 4309 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 : 3929 جنيها للشراء، 3950 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 : 3750 جنيها للشراء، 3770 جنيهات للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 : 3214 جنيها للشراء، 3231 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 : 2500 جنيها للشراء، 2513 جنيها للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب: 30000 جنيهات للشراء، 30160 جنيها للبيع.

سجل سعر الأونصة: 133301 جنيه للشراء، 134012 جنيها للبيع.