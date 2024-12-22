أسعار الدولار اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

تباينت أسعار الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الأحد، 22 ديسمبر 2024، على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.85 جنيه للشراء، مقابل 50.98 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار نحو 50.85 جنيه للشراء، مقابل 50.95 جنيه للبيع، في بنوك (مصر والأهلي المصري، أبو ظبي الأول، والبركة، والمصرف المتحد.

وسجل سعر الدولار اليوم نحو 50.75 جنيه للشراء، مقابل 50.85 جنيه للبيع، في كلا من بنك الاسكان والتعمير، وبنك فيصل الإسلامي.

وسجل سعر الدولار نحو 50.86 جنيه للشراء، مقابل 50.96 جنيه للبيع، في بنوك أخرى مثل (البنك التجاري الدولي CIB، والبركة، وأبو ظبي التجاري، والإسكندرية، والقاهرة).

وسجل سعر الدولار نحو 50.87 جنيه للشراء، مقابل 50.97 جنيه للبيع، في بنكي (كريدي أجريكول، وقناة السويس).

أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فقد سجل سعر الدولار نحو 50.89 جنيه للشراء، مقابل 50.98 جنيه للبيع.