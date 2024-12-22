«اختل توازنه».. حفظ التحقيقات بشأن غرق شاب بكرداسة

قررت النيابة العامة حفظ التحقيقات حول غرق شاب بمياه النيل بكرداسة بعدما تبين عدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة، وإنما الحادث نتج عن اختلال توازن المتوفي ما أسفر عن سقوطه بالمياه.

تلقى المقدم محمد السعودي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة طافية بمياه النيل بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي اختل توازنه وسقط غريقا في المياه، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.