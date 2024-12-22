بينها القروض والغرامات.. تعرف على موارد صندوق رعاية المسنين

وضع القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، موارد محددة لصندوق رعاية المسنين.

فنصت المادة (40) من القانون على أن تتكون موارد الصندوق من الآتي:

1. حصيلة الفرائض المالية المنصوص عليها بالمادة (39) من هذا القانون.

2. حصيلة رسوم الترخيص المنصوص عليها بالمادة (10) من هذا القانون.

3. المساهمات التي قد تخصصها الموازنة العامة للدولة.

4. التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

5. عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

6. القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

7. الغرامات التي يقضى بها تطبيقا لأحكام هذا القانون.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد وغدًا الإثنين.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.