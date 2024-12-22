ننشر الصور الأولى لحريق مطعم شهير بشارع فيصل

تنشر «البوابة نيوز»، الصور الأولى لحظة نشوب حريق هائل في مطعم شهير بشارع فيصل بمحافظة الجيزة.
وتسبب الحريق في امتداد النيران لعدد من الشقق السكنية أعلى المطعم بذات العقار.
وشب حريق هائل في مطعم شهير بشارع فيصل، بمحافظة الجيزة، وتجري قوات الحماية المدنية محاولات للسيطرة على النيران وإخمادها.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من النجدة، مفادها اشتعال النيران في مطعم بشارع فيصل.
وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث، مدعومين بعربات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها وجار السيطرة على الحريق وإخماده.