ads
الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ننشر الصور الأولى لحريق مطعم شهير بشارع فيصل

الحريق
الحريق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنشر «البوابة نيوز»، الصور الأولى لحظة نشوب حريق هائل في مطعم شهير بشارع فيصل بمحافظة الجيزة.

وتسبب الحريق في امتداد النيران لعدد من الشقق السكنية أعلى المطعم بذات العقار.

وشب حريق هائل في مطعم شهير بشارع فيصل، بمحافظة الجيزة، وتجري قوات الحماية المدنية محاولات للسيطرة على النيران وإخمادها. 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من النجدة، مفادها اشتعال النيران في مطعم بشارع فيصل.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث، مدعومين بعربات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط النيران ومحاصرتها وجار السيطرة على الحريق وإخماده.

1000047124
1000047124
1000047125
1000047125
1000047123
1000047123
1000047122
1000047122
1000047121
1000047121
1000047117
1000047117
1000047116
1000047116
1000047120
1000047120
1000047115
1000047115
1000047114
1000047114
حريق مطعم مطعم شارع فيصل حريق هائل شارع فيصل حريق شارع فيصل