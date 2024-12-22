أعلن أندريه كليتشكوف حاكم مقاطعة أوريول الروسية عن هجوم أوكراني بالمسيرات يستهدف مقاطعة أوريول الروسية.

وكتب كليتشكوف عبر قناته على "تلغرام": "أوريول تعرضت لهجوم ضخم خلال وقت قصير أدى لاندلاع حريق في خزانات الوقود في بلدة ستيل كون". ولا توجد معلومات عن وقوع إصابات، وتعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث، للتعامل مع الحريق.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، ما يؤكد، حسبما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.