ترامب يعين منتجا تلفزيونيا في منصب المبعوث الخاص إلى المملكة المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مساء السبت، أنه اختار منتج برنامجه التلفزيوني الواقعي "المتدرب" (The Apprentice) ليكون مبعوثا خاصا لإدارته إلى المملكة المتحدة.

مارك بورنيت البالغ من العمر 64 عاما هو من ابتكر البرنامج الذي منح ترامب شهرة على مستوى العالم بسبب طرده لعدد من المتسابقين الذين كانوا يتنافسون على مناصب في شركاته.

كما أنتج بورنيت، وهو بريطاني الأصل برنامجي "سيرفايفر" و"شارك تانك" وبرامج أخرى وكان رئيسا لمجموعة "إم جي إم" التلفزيونية العالمية.

وسبق أن اختار ترامب رجل الأعمال وارن ستيفنز ليكون سفيره لدى المملكة المتحدة، وعينت الحكومة البريطانية يوم الجمعة بيتر ماندلسون سفيرا جديدا لها لدى الولايات المتحدة بهدف التقرب من ترامب وتجنب حرب تجارية والحفاظ على تحالف البلدين بشأن أوكرانيا.

وفي منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، قال ترامب إن "بورنيت سيعمل على تعزيز العلاقات الدبلوماسية وسيركز على التجارة وفرص الاستثمار والتبادل الثقافي".