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الأحد 22 ديسمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بيسكوف يتحدث عن تهنئة بوتين لترامب بمناسبة تنصيبه

المتحدث باسم الرئاسة
المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
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ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الولايات المتحدة لا تزال دولة "غير صديقة" لروسيا.

وأكد بيسكوف، عند سؤاله عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بمناسبة تنصيبه في 20 يناير القادم، بأن أمريكا لا تزال دولة غير صديقة لروسيا، وعلاقة البلدين لاحقا ستتحددها تصريحات وخطط الإدارة الجديدة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، إنه ليس له علم بمثل هذه القرارات (تهنئة بوتين لترامب)، لكن الولايات المتحدة دولة غير صديقة لنا، وكل شيء سيعتمد على تصريحات الإدارة الجديدة وكيف سيكون موقفها من بلدنا وخططها وما إلى ذلك، حسب قوله.

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