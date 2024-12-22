زيلينسكي يستقبل مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية

عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، اجتماعًا نادرًا مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إية)، بيل بيرنز، في كييف، لمناقشة تطورات الحرب والحاجة إلى دعم مستمر من الولايات المتحدة.

وقال زيلينسكي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، "أجرى بيل بيرنز زيارته الأخيرة إلى أوكرانيا بصفته مديرًا للـسي آي إيه"، مؤكدًا أن الرجلين عقدا "عدة اجتماعات خلال هذه الحرب لم يُكشف عن معظمها".

وأضاف، "عقدت وإياه العديد من الاجتماعات خلال هذه الحرب، وأنا ممتن لدعمه ومساعدته". وأشار إلى أن جميع الاجتماعات تمت في أوكرانيا، بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى، والولايات المتحدة، وأماكن أخرى في العالم، دون إعلان رسمي.

ومن المقرر أن يترك بيرنز منصبه قريبًا، مع تعيين الرئيس المنتخب دونالد ترامب خلفًا له.

وكان آخر اجتماع معلن بين زيلينسكي وبيرنز في منتصف عام 2023، وفقًا لمسؤولين أمريكيين الذين أعلنوا في يوليو 2023، عن زيارة سرية قام بها بيرنز إلى أوكرانيا.

ونشر زيلينسكي يوم السبت صورة تجمعه ببيرنز، دون تحديد توقيت الاجتماع، لكنه أكد أنه سيكون اللقاء الأخير قبل مغادرة بيرنز لمنصبه.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت حساس مع تصاعد النزاع قبل شهر من تولي ترامب منصبه رسميًا في يناير/كانون الثاني، حيث تعهّد الرئيس الجمهوري خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب بسرعة، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار ومحادثات، وهو ما يثير قلق الأوكرانيين والأوروبيين من تقديم كييف تنازلات كبيرة تمنح الكرملين انتصارًا جيوسياسيًا.