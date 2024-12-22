جمال سليمان: سأترشح للرئاسة إذا توفرت بيئة سياسية محايدة وآمنة

قال الفنان السوري جمال سليمان، إنه قد يترشح لرئاسة الجمهورية في سوريا بشرط وجود بيئة سياسية تسمح بتعدد الآراء، وضمان أجواء آمنة ومحايدة لانتخابات نزيهة ومستقلة تُجرى تحت إشراف منظمات دولية وهيئات قضائية شفافة.

وأكد «سليمان» أنه يشجع كل السوريين المؤهلين والقادرين على الترشح لهذا المنصب للتعبير عن رؤاهم وخدمة وطنهم.

وأضاف «سليمان» أنه لم يعرف عنه طوال حياته أي انتماء طائفي، معربًا عن حزنه الشديد لسماع بعض التصريحات التي تنكر إمكانية تولي شخصية علوية لرئاسة البلاد.

وقال: "لقد عشت حياتي في سوريا كمسلم دون أن أنتمي لأي طائفة بعينها. أنا رجل أقسم على احترام الدستور والعمل من خلاله لتقديم خدمات للمجتمع، بعيدًا عن أي انتماءات طائفية".

وأشار سليمان إلى أن هدفه الأول هو خدمة بلده سوريا كمواطن بين أبناء وطنه من جميع الأطياف.

وأشار إلى أن الترشح للرئاسة لا يمكن أن يُناقش إلا في ظل دستور جديد وبيئة سياسية صالحة، لافتًا إلى أنه سيقف داعمًا لأي شخصية يجدها أكثر كفاءة منه لتولي هذا المنصب.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي.

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