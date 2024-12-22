تعرف على موعد اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة القادم

قرر مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة عقد الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع عددًا من القرارات الهامة، على رأسها اختيار خبير تحكيم أجنبي.

ومن ناحية أخرى كشف مصدر خاص أن حالة من الغضب تنتاب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني والكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب، بعد تأجيل الاجتماع المزمع عقده مع المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة الجديد.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أن جهاز المنتخب كان يتوقع عقد اجتماع مع المهندس هانى أبوريدة فور توليه المهمة بشكل رسمي فى ١٠ ديسمبر الماضى وهو الأمر الذى لم يحدث حتى الآن بسبب ارتباطات أبوريدة الخارجية.

وتابع المصدر أن جهاز المنتخب ينتظر هذا الاجتماع مع رئيس الجبلاية لتوضيح كافة الأمور التى تخص المنتخب الوطني والترتيبات الخاصة بالفترة المقبلة.