ads
الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على موعد اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة القادم

هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة عقد الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع عددًا من القرارات الهامة، على رأسها اختيار خبير تحكيم أجنبي.

ومن ناحية أخرى كشف مصدر خاص أن حالة من الغضب تنتاب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني والكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب، بعد تأجيل الاجتماع المزمع عقده مع المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة الجديد.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أن جهاز المنتخب كان يتوقع عقد اجتماع مع المهندس هانى أبوريدة فور توليه المهمة بشكل رسمي فى ١٠ ديسمبر الماضى وهو الأمر الذى لم يحدث حتى الآن بسبب ارتباطات أبوريدة الخارجية.

وتابع المصدر أن جهاز المنتخب ينتظر هذا الاجتماع مع رئيس الجبلاية لتوضيح كافة الأمور التى تخص المنتخب الوطني والترتيبات الخاصة بالفترة المقبلة.

اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة هانى أبوريدة القرارات الهامة اختيار خبير تحكيم اجنبي اتحاد الكرة