القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا طائرات مسيرة وصاروخ كروز تابعة للحوثيين في اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن ضربة دقيقة ضد منشأة لتخزين الصواريخ تابعة للحوثيين ونجحت في إسقاط طائرات مسيرة وصاروخ كروز أثناء قصفها لمواقع الحوثيين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وقالت القيادة المركزية الأمريكية: «استهدفنا منشأة قيادة للحوثيين في صنعاء».

وكان الجيش الأمريكي، قد شن ضربات جوية ضد منشآت تخزين الصواريخ والقيادة والتحكم التابعة للحوثيين في اليمن.

أوضحت القيادة - حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية - أنها نفذت ضربات لتعطيل وتقليص عمليات الحوثيين مثل الهجمات ضد السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية والسفن التجارية.

ومن جانبها قالت القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم" في بيان إن القوات الأمريكية أسقطت أيضا خلال العملية طائرات مسيرة عدة للحوثيين فوق البحر الأحمر إضافة إلى صاروخ مضاد للسفن.