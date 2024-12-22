ترامب يرشح تشاد ميزال لمنصب كبير موظفي وزارة العدل

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، السبت، أنه قرر ترشيح تشاد ميزال ليشغل منصب كبير موظفي وزارة العدل، في إدارته المقبلة.

وجاء إعلان ترامب عبر منشور على منصته "تروث سوشال"، مؤكدا على الخصال الإيجابية التي يراها في ميزال.

وأضاف ترامب -حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية- أن ميزال سيعمل مع مرشحته لشغل منصب المدعي العام باميلا بوندي، التي شغلت سابقا منصب المدعي العام لولاية فلوريدا، وكانت عقب ذلك عضوًا بارزًا في فريق ترامب القانوني.

وكانت موندي قد حصلت على ترشيح ترامب، عقب انسحاب مات جايتس المثير للجدل، والذي رشح لنفس المنصب سابقًا.

ترامب أعلن كذلك السبت عن تعيين كل من، ديفيد فينك، كرئيس للإدارة الفيدرالية للسكك الحديدية، وآرون ريتز، لقيادة مكتب السياسات القانونية لوزارة العدل.

وأشاد ترامب بدور ميزال خلال إدارته الأولى، عندما شغل منصب كبير موظفي وزارة الأمن الداخلي، ولعب دورًا مهمًا في سياسة ضبط الحدود آنذاك.

أكد ترامب على دور ميزال المحوري في "وقف سيل المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات إلى الولايات المتحدة".