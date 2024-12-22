الجيش الأمريكي يقصف مواقع عسكرية في صنعاء

شن الجيش الأمريكي غارات جوية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، السبت، وفق ما أكده مسؤول أمريكي.

وذكرت مصادر محلية أن القصف طال مواقع عسكرية، وثكنات تسيطر عليها ميليشيا الحوثي عند سفح جبل نقم شرقي المدينة ومواقع أخرى. وتحتوي نقم وعطان على معسكرات ومخازن صواريخ وأسلحة في داخل الجبال.

وأشار أحد السكان في صنعاء لرويترز إلى تصاعد الدخان وألسنة اللهب من المواقع المستهدفة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن القصف على صنعاء أمريكي.

أتت هذه الغارات، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق السبت، أن محاولات اعتراض الصاروخ القادم من اليمن فشلت بعد انطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل ورصد سقوط مقذوف في المنطقة.

فيما أظهرت مشاهد متداولة آثار الدمار الذي ألحقه الصاروخ، بينما ذكرت أجهزة الإسعاف أن 17 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة ونقِلوا إلى المستشفى.