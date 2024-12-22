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الأحد 22 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ثلاثة جوائز للفيلمين أمانة البحر وفقدان بمهرجان القاهرة للفيلم القصير

الفائزين
الفائزين
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ثلاثة جوائز تذهب للفيلمين أمانة البحر وفقدان بالدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير وكانت الجوائز هي جائزتي البرج الذهبي لأفضل فيلم مصري قصير وتنويه خاص لأفضل مخرجة امرأة لفيلم أمانة البحر للمخرجة هند سهيل، وتنويه خاص من لجنة تحكيم مسابقة أفلام الشباب للفيلم السوري المصري فقدان للمخرج رامي القصّاب، والفيلمين من توزيع MAD Solutions.

أمانة البحر من إخراج هند سهيل وتدور أحداثه حول زين الذي يندفع ويسرق جثة والدته أثناء مراسم تحضير الدفن، لتحقيق حلمها الذي لم تتمكن من تحقيقه وهي على قيد الحياة. يقود زين سيارته بعيدًا عن قريته الصغيرة المتواضعة ليذهب في رحلة ستغير حياته للأبد. حاز الفيلم مؤخرًا على جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم قصير بمهرجان الجونة السينمائي حيث شهد عرضه الأول بالعالم العربي.

 فقدان من تأليف وإخراج رامي القصّاب وهو مقتبس عن أحداث حقيقية، تدور أحداثه أثناء رحلة لمجموعة مهاجرين إلى مصر داخل صندوق سيارة دفع رباعي وسط الصحراء، وفي مطلع الفجر وخلال طريق وعرة تعبره السيارة، ترتطم السيارة بإحدى الصخور بقوة ما ينتج عنه فقدان يتغير على إثره كل شيء في رحلتهم. شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان أيام قرطاج السينمائية.

أمانة البحر فقدان مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير البرج الذهبي