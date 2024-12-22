اتحاد كرة السلة يقيم احتفالًا باليوم العالمي للعبة بالتعاون مع NBA مصر

نظم الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، احتفال خاص باليوم العالمي لكرة السلة، بالتعاون مع مكتب الرابطة الأمريكية لكرة السلة NBA في القاهرة، في نادي الزهور أمس السبت.

وحضر الاحتفال عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ومحمد الدمرداش رئيس نادي الزهور، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة السلة في مقدمتهم الأستاذ محمد فتحي وأيمن علي ومحمد إيهاب محسن ونيرة أنور والتي قامت على تنظيم الاحتفال، بجانب محمود الحلو المدير التنفيذي للاتحاد، وياسمين هلال مديرة التخطيط وعمليات كرة السلة في NBA مصر.

وشهد الاحتفال حضور مواهب كرة السلة المصرية من الشباب والناشئين، حيث تم عقد محاضرات فنية لهم من قبل مدربي الرابطة الأمريكية لكرة السلة NBA، بجانب تكريم رموز كرة السلة المصرية، ونادي الزهور.

وقام مسؤولي الاتحاد المصري لكرة السلة بتكريم العديد من رموز اللعبة وفي مقدمتهم كلا من عبد الحميد مسعود رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة السلة مدى الحياة، سيد سليمان سلعوة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، فتحي كامل نجم منتخب مصر الأسبق، نيفين عقل نجمة منتخب مصر السابقة صلاح الدين عبد الوهاب اقدم مدربي كرة السلة المصرية، خالد حسين رئيس جهاز كرة السلة بنادي الزهور الرياضي.

وقال عمرو مصيلحي رئيس اتحاد كرة السلة، أنه سعيد بإقامة هذا الاحتفال، وبحضور رموز ونجوم اللعبة والتعاون الكبير مع NBA مصر، مشيدًا بالدور الكبير الذي يلعبه مكتب NBA في القاهرة في تطوير اللعبة.

وأكد مصيلحي لشباب كرة السلة المشاركين في الاحتفال، أنه يجب عليهم أن يكونوا مثال يحتذى به في الرياضة، وأنهم مستقبل كرة السلة المصرية، وسيتم تقديم كافة سبل الدعم الممكن لهم من أجل تطوير مستوياتهم الفنية، من أجل أن يمثلوا مصر بالشكل الذي يليق بكرة السلة والرياضة المصرية في كافة المحافل العالمية.

فيما وجهت نيرة محمد أنور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، الشكر لمسؤولي نادي الزهور وفي مقدمتهم المستشار محمد الدمرداش والاستاذ عمرو مصيلحي رئيس اتحاد كرة السلة، ومسؤولي NBA مصر، على إقامة هذا اليوم من أجل تعريف الناشئين بكرة السلة ومنحهم الدافع لمواصلة ممارسة اللعبة.

وشددت نيرة أنور أن هذا الاحتفال مثابة الانطلاق من أجل تطوير كرة السلة المصرية وأن كافة أعضاء مجلس إدارة اتحاد السلة، رغبتهم الأولى هي زيادة انتشار اللعبة وزيادة قاعدة ممارسيها، مؤكدة أن الناشئين والناشئات الحاضرين اليوم أعطوا الجميع الأمل في بداية قوية لمجلس إدارة اتحاد كرة السلة.