أتلتيكو مدريد يبعد برشلونة من صدارة الدوري الإسباني بفوز قاتل

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزًا مثيرًا وقاتلًا على مضيفه برشلونة بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء السبت، على ملعب مونتجويك، في قمة الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

انتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف للا شيء، بعدما استحوذ على الكرة، وفرض أسلوبه على مجريات اللعب، بينما اعتمد أتلتيكو مدريد على الهجمة المرتدة.

منح بيدري جونزاليس هدف التقدم لصالح برشلونة، بهدف رائع بتمريرات متبادلة مع زميله بابلو جافي، ليهز الأول شباك يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني، كاد الفريق الكتالوني أن يضاعف النتيجة، لكن كرة رافينيا اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 57.

وبعد مرور 3 دقائق، سجل الأرجنتيني رودريجو دي باول هدف التعادل للأتلتي، بعدما استغل كرة ارتدت من مدافعي البلوجرانا، ليسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس إيناكي بينيا.

استمرت نتيجة التعادل حتى الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليخطف أتلتيكو مدريد هدفًا قاتلًا في اللحظات الأخيرة من اللقاء، وذلك عن طريق البديل ألكسندر سورلوث، الذي وجه عرضية مولينا في شباك برشلونة في الدقيقة 90+6، ليفوز الفريق المدريدي بنتيجة 2-1.

أتلتيكو مدريد يشعل قمة الدوري الإسباني

بهذا الفوز، أبعد أتلتيكو مدريد، برشلونة من صدارة الدوري الإسباني، لينقض على القمة ويغرد حتى نهاية الجولة منفردًا بعيدًا عن جاره ريال مدريد صاحب المركز الثالث.

بتلك النتيجة، تصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة الذي حل في المركز الثاني، و4 نقاط عن ريال مدريد ثالث الترتيب.