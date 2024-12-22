منطقة الفيوم تنظم المهرجان الثالث لبراعم كرة القدم.. صور

أقامت منطقة الفيوم لكرة القدم وللأسبوع الثالث مهرجان البراعم، والذي أقيم فى استاد الفيوم" سيتى كلوب"، وشارك فيه أكثر من 400 لاعب من مواليد 2012، 2013، 2014 ، 2015.

أشرف على المهرجان الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم والكابتن أحمد راضي مدير شئون اللاعبين والكابتن حسنى خطيرى مدير شئون المسابقات والكابتن سيد الشورة مدير لجنة الحكام والكابتن محمد سامى مقرر شئون اللاعبين بالمنطقة والكابتن عمر سيد معوض مقرر الناشئين والبراعم فى المنطقة.

شارك فى المهرجان فرق الفيوم والفوايد والساحة الشعبية وأهلي الغرق وأبوكساه وطاميه وقلهانة وشباب ناصر ومنية الحيط والمقاصة وتوت عنخ آمون والنصر وستى كلوب وأبشواي والهلال ومطرطارس.

وتم تقسيمهم الى مجموعات حسب المواليد وتقسيم أرض الملعب إلى 4 ملاعب تناسب أعمار اللاعبين وأدار المباريات حكام منطقة الفيوم لكرة القدم عيد علي – أحمد حرنانة –محمود عبد الحكيم –عبد الرحمن عويس .

وشهدت المباريات حضورا كبيرا من أولياء أمور اللاعبين والمدربين من أبناء المحافظة وشهدت المباريات تنافس بين اللاعبين.

وقدمت منطقة كرة القدم بالفيوم الشكر إلى ادارة سيتى كلوب الفيوم العقيد محمد رفعت مدير الاستاد والكابتن إسلام معوض مدير فنى أكاديمية سيتى كلوب الفيوم ومدير فنى قطاع الناشئين 2012 والدكتور محمد الرمادى مدير النشاط الرياضى ومحمود عبد الوهاب وسامح صبرى وياسر صابر وحامد وامنية محمد على حسن التنظيم والاستقبال وإعداد الملعب لاستقبال المباريات.

كانت المنطقة قد أقامت المهرجان الأول فى ملعب الساحة الشعبية بالفيوم وأشرف على التنظيم وإعداد الملاعب الكابتن محمد فاروق رئيس قطاع الناشئين والبراعم باشراف الكابتن مجدى زحلان رئيس مجلس الإدارة والكابتن أشرف معوض نائب رئيس المجلس والكابتن جمال جمولة أمين الصندوق وأدار المباريات الحكام – عبد الرحمن ناصر – احمد سمير –أحمد لاشين – محمد حمدى وأقيم المهرجان الثانى فى ستاد الفيوم "سيتى كلوب".

وأكد سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم بالفيوم ان المهرجان يهدف إلى تشجيع النشء على ممارسة كرة القدم وتنمية مواهبهم في أجواء رياضية مميزة. وأن هذه الفعالية تأتي ضمن خطة منطقة الفيوم لتطوير مهارات البراعم والعمل على تهيئة بيئة رياضية مثالية للشباب، بما يسهم في إعداد جيل رياضي متميز قادر على المنافسة في المستقبل.

inbound8605086486881506805

inbound5650694921173480937

inbound6151578478564945560

inbound654407718803596056

inbound6719852305393154470

inbound3054220374539872485

inbound6715464851905730624

inbound2648050531300483427

inbound712592076351898885

inbound1970659819722453482

inbound3919777026369266751

inbound5953488369532122130

inbound1114038554355094221

inbound3559485126343408560

inbound6640142084389432134

inbound896341346090959580