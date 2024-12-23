بالمصري.. هو وهي.. "عايشين ببعض" رحلة العمر

الإثنين 23/ديسمبر/2024 - 09:21 م

بعد عدد معين من سنين الزواج مابين صعود وهبوط وخلافات وصلح ومواقف، بتتحول العلاقة لنوع تاني وخاص جداً وبتتلخبط المشاعر في بعض ماتبقاش مجرد مشاعر راجل وست ورغبة.. لكن بتسمو العلاقة أكتر بالعشرة وعدد الأيام والسنين.. روح وروح اتحولوا لكيان واحد حلم واحد طريق واحد أهداف واحدة.. اتنين ساندين بعض وحافظين بعض وفاهمين بعض من غير كلام ممكن كل واحد يفهم صمت التاني ممكن يحس بحاله من مجرد نظرة عين.. علاقة الزوج والزوجة علاقة شديدة الخصوصية.. هما أقرب اتنين لبعض في الدنيا.. الإنسان الوحيد اللى بتزول أمامه كل الأقنعة.. شخص بتشوفه من غير زواق.. شخص ممكن تعمل له وعلشانه أي حاجة.. شخص مابتتكسفش منه.. شخص ماينفعش حد يشرحهولك أو يكون فاهمه أكتر منك إنت الصديق الصدوق.. إنت وهو ستر وغطا على بعض.. إنت اللى عارف مزاياه ومخبي عوراته عن عيون الناس.. إنت وهو شط لبعض، كل واحد فيكو بيترمي عليه من غير خوف أو قلق.. علشان كده أنا دايماً بقول إن الراجل مش مجرد صوت أجش ومكنة إى تي إم.. الرجل أمان وستر وضهر وسند وضل عمره مايضل واحتواء.. والست مش مجرد صوت ناعم وشوية ماكياج وحقنتين سيلكون وفستان يبين مفاتنها.. الست أم وابنة وصاحب جدع وزوجة محبة ومخلصة بتحترم راجلها وتخاف عليه وتحتويه هي كمان وتكون عين واعية تنبهه وتبقي بميت ست (مش ميت راجل) وقت الشدة ولما بيكبرو بتكبر بينهم الذكريات اللى بتدفي قلوبهم والباقي من العمر.

*فنانة حاصلة على دكتوراة فى الغناء الأوبرالى