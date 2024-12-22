تعرف على قرار قاضي المعارضات بشأن لص عدادات المياه بـ15 مايو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، بتجديد حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة عدادات المياه بمساكن 290 فدان، دائرة قسم شرطة 15 مايو.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي لص، سرق 20 عداد مياه، من مساكن منطقة 290 فدان بمدينة 15 مايو، وحرر عدد من المواطنين محاضر ضد المتهم.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، العديد من البلاغات من المواطنين، مفادها اكتشافهم سرقة عدادات المياه، بالعقارات محل سكنهم.

وبالانتقال وعمل التحريات تبين أن وراء الواقعة عاطلا ومقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن القبض عليه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب وقائع السرقة، وأرشد عن مكان المسروقات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

