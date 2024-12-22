ads
الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تعرف على قرار قاضي المعارضات بشأن لص عدادات المياه بـ15 مايو

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، بتجديد حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة عدادات المياه بمساكن 290 فدان، دائرة قسم شرطة 15 مايو.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي لص، سرق 20 عداد مياه، من مساكن منطقة 290 فدان بمدينة 15 مايو، وحرر عدد من المواطنين محاضر ضد المتهم.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، العديد من البلاغات من المواطنين، مفادها اكتشافهم سرقة عدادات المياه، بالعقارات محل سكنهم.

وبالانتقال وعمل التحريات تبين أن وراء الواقعة عاطلا ومقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن القبض عليه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب وقائع السرقة، وأرشد عن مكان المسروقات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
 

15 مايو القبض على لص تجديد حبس عاطل تهمة سرقة سرقة عدادات المياه