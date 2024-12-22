ضبط مسجل خطر بتهمة سرقة 4 ملايين جنيه بالإكراه من تاجر بالفيوم

تمكنت مباحث مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، تحت إشراف اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير الأمن واللواء محمد العربي مدير مباحث المحافظة، والعميد حسن عبد الغفار رئيس مباحث قسم البحث الجنائي بالمديرية، من القبض على عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة طامية، وبحوزته سلاح ناري ومبلغ مالي قُدّر بـ 4 ملايين جنيه.

جاء ذلك بعدما حرر أحد المواطنين بلاغًا بديوان عام مركز شرطة طامية برئاسة العميد محمد جلال زيدان مأمور المركز، يفيد بقيام شخص بالاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ 4 ملايين جنيه تحت تهديد السلاح.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العميد هاني تعيلب رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع شرق، والمقدم محمد ثروت مفتش المباحث وقادها الرائد محمد عشري رئيس مباحث المركز والنقيب محمد البوشي معاون المباحث وعدد من أمناء وأفراد وحدة مباحث المركز، تم التحري حول الواقعة وملابساتها، وبتفريغ كاميرات المراقبة تم التأكد من صحة المعلومة والتعرف على المتهم ويدعى" رجب. س ع" 38 سنة مقيم بدائرة المركز، وقد سبق اتهامه في عدة قضايا سرقة بالإكراه وحيازة سلاح بدون ترخيص وبلطجه وإرهاب المواطنين، ومن ثم تم عمل كمين مُحكم وأمكن ضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري بدون ترخيص والمبلغ المالي المُبلغ عنه والذي قُدّر بـ 4 مليون جنيه.

بمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة، وأن المبلغ يعود لتاجر أعلاف مقيم بدائرة المركز، وأثناء ذهابه لشراء الأعلاف، قام المتهم باعتراضه أشهر في وجهه سلاح ناري وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي بالإكراه وتحت تهديد السلاح.

تم القبض على المتهم وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بملاحقة العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون لاسيما في مجال حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص والسرقة بالإكراه.