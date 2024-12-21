عرض جثة مجهولة الهوية عثر عليها بالطريق الإقليمي علي الطب الشرعي

أمرت نيابة 15 مايو والتبين، بعرض جثة مجهولة الهوية، عثر عليها بالطريق الإقليمي، علي الطب الشرعي، لبيان ما بها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها وبيان السبب المباشر في الوفاة، وعما إذا كان يوجد في وفاته شبهة جنائية من عدمه.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، علي جثة رجل مجهول الهوية، مصاب بكسور وتهشم في أجزاء من جسده، جراء تعرضه لحادث سير أثناء عبوره الطريق الإقليمي اتجاه العين السخنة، وتكثف مباحث قسم شرطة 15 مايو من جهودها لتحديد هوية المتوفي.

تبلغ لقسم شرطة 15 مايو، من هيئة الاسعاف، بوجود متوفي اثر حادث تصادم بالطريق الإقليمي اتجاه السخنة قبل النفق غير الممهد بحوالي ٣ كيلو.

ومن خلال الفحص تبين أنه رجل مجهول الهوية في العقد الخامس من العمر وبه إصابات عبارة عن تهشم بالجزء السفلي الأيمن والايسر وكسر بالزراع الايمن وسحجات وكدمات بالوجه والجثمان في حاله تيبس وذلك إثر اصطدام سیارة مجهولة به أثناء عبوره نهر الطريق.

وتحفظت قوات الأمن علي الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.