إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

شهد طريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه مركز الفيوم، حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب مما تسبب في إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من مأمور مركز شرطة مركز الفيوم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي، بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطرة على السيارة فتسبب في إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وذلك لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.