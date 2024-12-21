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الأحد 22 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط المتهمين بحفر أحد المقابر في قنا

المتهمون
المتهمون
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم السبت من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن العثور على عظام آدمية بإحدى المقابر بقنا.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 ديسمبر الجارى تبلغ لمركز شرطة الوقف بمديرية أمن قنا من (تربى – مقيم بدائرة المركز ) بعثوره على مجموعة من العظام الآدمية مختلفة الأحجام وغير مرتبطة ببعضها مجمعة ومصفوفة بإحدى المقابر محل عمله.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (المُبلغ  وتربى أخر) وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بحفر مجموعة من القبور لإستخراج عظام آدمية وقاما بنقلها لمحل العثور عليها حتى يتم إكتشافها من الأهالى لإثارة غضبهم على عاملان بذات المجال لوجود خلافات بينهم لرغبتهما فى إقصائهما عن العمل من المقابر التى يعملون بها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عظام آدمية بإحدى المقابر بقنا تربي