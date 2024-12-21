منتخب الإمارات يفرض التعادل على قطر في خليجي 26

فرض منتخب الإمارات التعادل الإيجابي على قطر بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد جابر المبارك، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26).

جاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث تقدم منتخب قطر بهدف عن طريق نجمه أكرم عفيف في الدقيقة 17 من ركلة جزاء.

مباراة قطر ضد الإمارات

وتمكن يحيى الغساني من تسجيل هدف التعادل لمنتخب الإمارات في الدقيقة 45+1، ليستحوذ الأبيض على الكرة في الشوط الثاني، لكن دون هز شباك العنابي مجددًا، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

تقام بطولة خليجي 26 في الكويت، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 3 يناير من العام المقبل.

وكان منتخب الكويت (المستضيف) تعادل مع عمان بهدف لمثله، في افتتاح بطولة خليجي 26، مساء اليوم السبت.

بتلك النتيجة، تساوت المنتخبات الأربعة في المجموعة الأولى من مجموعات خليجي 26 بنقطة لكل منهم، إذ جاء الكويت في الصدارة، ثم عمان ثانيًا، وقطر في المرتبة الثالثة، فيما حل منتخب الإمارات في المركز الرابع.