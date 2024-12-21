ads
الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب الإمارات يفرض التعادل على قطر في خليجي 26

مباراة قطر ضد الإمارات
مباراة قطر ضد الإمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فرض منتخب الإمارات التعادل الإيجابي على قطر بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد جابر المبارك، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26).

جاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث تقدم منتخب قطر بهدف عن طريق نجمه أكرم عفيف في الدقيقة 17 من ركلة جزاء.

مباراة قطر ضد الإمارات

وتمكن يحيى الغساني من تسجيل هدف التعادل لمنتخب الإمارات في الدقيقة 45+1، ليستحوذ الأبيض على الكرة في الشوط الثاني، لكن دون هز شباك العنابي مجددًا، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

تقام بطولة خليجي 26 في الكويت، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 3 يناير من العام المقبل.

وكان منتخب الكويت (المستضيف) تعادل مع عمان بهدف لمثله، في افتتاح بطولة خليجي 26، مساء اليوم السبت.

بتلك النتيجة، تساوت المنتخبات الأربعة في المجموعة الأولى من مجموعات خليجي 26 بنقطة لكل منهم، إذ جاء الكويت في الصدارة، ثم عمان ثانيًا، وقطر في المرتبة الثالثة، فيما حل منتخب الإمارات في المركز الرابع.

الامارات قطر منتخب الإمارات منتخب قطر خليجي 26 مباراة قطر ضد الإمارات نتيجة مباراة الإمارات وقطر اخبار خليجي 26