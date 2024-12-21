هدف بيدري يمنح برشلونة التقدم على أتلتيكو مدريد بالشوط الأول.. فيديو

تقدم فريق برشلونة على ضيفه أتلتيكو مدريد بهدف للا شيء، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب مونتجويك، في قمة الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

استحوذ برشلونة على الكرة، وفرض أسلوبه على مجريات اللعب في الشوط الأول، بينما اعتمد أتلتيكو مدريد على الهجمة المرتدة.

مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

منح بيدري جونزاليس هدف التقدم لصالح برشلونة، بهدف رائع بتمريرات متبادلة مع زميله بابلو جافي، ليهز الأول شباك يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد في الدقيقة 30.

حاول لاعبو الأتلتي تعديل النتيجة بعد هذا الهدف، لكن تصدى دفاع الفريق الكتالوني لهذه المحاولات، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بنتيجة 1-0.

يغيب لامين يامال جوهرة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد للإصابة، كما يجلس داني أولمو على مقاعد بدلاء البلوجرانا.

يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.