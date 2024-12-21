بروتوكول تعاون بين الأكاديمية العربية والنقل البحري ونقابة تجاريين القاهرة

وقّعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ونقابة تجاريين القاهرة، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مشترك بهدف تنفيذ برامج الدراسات العليا للكوادر العاملة في نقابة تجاريين القاهرة.

وقام بتوقيع البروتوكول الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور حافظ كامل الغندور، نقيب تجاريين القاهرة، ممثلاً عن النقابة.

وأكد عبد الغفار أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة لدعم جهود الأكاديمية في نشر المعرفة وتعزيز التعليم العالي في المنطقة، مشيراً إلى أهمية الشراكة في تمكين أعضاء النقابة من اكتساب مؤهلات علمية متميزة تضيف قيمة إلى مسيرتهم المهنية.

من جانبه، أعرب الدكتور حافظ كامل نقيب تجاريين القاهرة عن سعادته بهذا التعاون، مؤكداً أن هذا البروتوكول يعكس التزام النقابة بتطوير قدرات أعضائها ومواكبة تطورات العصر.