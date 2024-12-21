ضبط عاطل سرق 3 هواتف من عيادة طبيب بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تحذير المواطنين من أحد الأشخاص لدخوله عيادة طبيب وسرقة عدد من الهواتف المحمولة ومبلغ مالى من عاملة بالعيادة .

بالفحص أمكن تحديد الشاكى (طبيب – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام_بالجيزة ) وقرر أنه مالك عيادة "كائنة بدائرة القسم" وتعمل بها إحدى الفتيات "تحمل جنسية إحدى الدول" والتى قررت أنه حال تواجدها بمفردها بالعيادة حضر إليها شخص "لا تعلم بياناته" وطلب منها حجز كشف لمريضة وإنصرف ثم فوجئت بعودته مرة أخرى للعيادة وقام بالإستيلاء منها على

(3 هواتف محمولة – مبلغ مالى) ولاذ بالهرب وأفادا بعدم قيامهما بتحرير محضر بالواقعة.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (سلاح أبيض – أحد الهواتف المستولى عليها) بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وأفاد بقيامه بالتصرف ببيع الهاتفين المحمولين "لأحد الأشخاص" أمكن تحديده وضبطه وبحوزته الهاتفين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.