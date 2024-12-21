أمن القاهرة يكشف ملابسات ضبط المتهمين بالتعدي علي تيكتوكر بالأميرية



كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تيك توك يتضمن ادعاء صاحبة الحساب قيام بعض الأشخاص بالتعدى عليها حال تواجدها صحبة والدها بأحد المحال التجارية بالقاهرة .

بالفحص تبين أنه حال تواجد الشاكية بأحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الاميرية بمديرية أمن القاهرة حدثت بينها وبين بعض الأشخاص مشادة كلامية وقام أحدهم بالتعدى عليها بالضرب .

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (6 أشخاص ، مقيمين بالقاهرة).

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.