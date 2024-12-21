طريقة تحضير مشروب الشيكولاتة بصوص الكراميل

يعد مشروب الشيكولاتة من أفضل المشروبات الساخنة المفضلة للشتاء، ونقدم لكم طريقة عمل مشروب الشوكولاتة بصوص الكراميل.

طريقة تحضيره:

المقادير تشمل: ½ 1 كوب (375 مل) حليب. ½ كوب صوص كراميل. ¼ كوب كريمة خفق سائلة.

4 ملاعق كبيرة

كريمة مخفوقة.

3 ملاعق كبيرة (37.5 جم) سكر. 2 ملعقة كبيرة كاكاو خام. 2 ملعقة كبير ماء مغلي. ½ ملعقة صغيرة . فانيليا سائلة. رشة ملح.

طريقة التحضير:

على نار متوسطة، ضعي الماء المغلي والكاكاو والسكر والملح، وقلبي جيدًا، أضيفي الحليب والكريمة السائلة، واتركي الخليط حتى يغلي مع التقليب المستمر، ارفعي الحليب عن النار، ثم أضيفي الفانيليا، وقلبي جيدًا. وزعي صوص الكراميل في أكواب التقديم، ثم صبي الكاكاو.. ضعي الكريمة المخفوقة على الوجه، وزينيها بصوص الكراميل.

طريقة عمل مشروب الشوكولاتة بالأوريو والمارشميللو

لتحضير هذا المشروب، اتبع الطريقة الآتية:

المقادير تشمل: 2 كوب (500 مل) حليب. 2 ملعقة كبيرة (20 جم) كاكاو. 7 قطع من بسكويت الأوريو. 8 قطع صغيرة مارشميلو. 3 ملاعق صغيرة (15 جم) سكر. كريمة مخفوقة للزينة.

الطريقة تشمل ما يأتي: في محضرة الطعام، ضعي 5 قطع من الأوريو، واطحنيها ناعمًا. على نار متوسطة، ضعي الحليب والكاكاو والسكر والأوريو المطحون، وقلبي باستمرار حتى يغلي الحليب. صبي الكاكاو في أكواب التقديم، ثم وزعي المارشميللو على الوجه. اطحني باقي الأوريو، واتركيه جانبًا. ضعي الكريمة فوق المارشميللو، ثم وزعي الأوريو المجروش فوق الكريمة، وقدميه ساخنًا.