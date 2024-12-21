غداً.. تشكيل لجان البطولة العربية العسكرية الثالثة للملاكمة بالجزائر

يعقد غدا الأحد بالصالة المغطاة بمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية ببن عكنون بالجزائر، الإجتماع الفنى للبطولة العربية العسكرية الثالثة للملاكمة، التى يستضيفها حالياً الجيش الوطنى الشعبي بالجمهورية الجزائرية وتستمر حتى 28 ديسمبر الجارى 2024 ، تحت إشراف الإتحاد العربى للرياضة العسكرية .

وسيتم على هامش الإجتماع الفنى تشكيل اللجان الخاصة بالبطولة وهى : لجنة أهلية اللاعبين ، اللجنة الفنية ، لجنة الحكام ، اللجنة الاستئنافية ، وذلك وفقاً للائحة الأساسية للألعاب .

كما ستجرى غداً أيضا قرعة منافسات الأدوار التمهيدية للبطولة ، وكذا إقامة تدريب للفرق المشاركة، كما تجرى بروفة لحفل الافتتاح.

وقد وجهت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة العميد جابو أمحمد عبد الحق - مدير إدارة الرياضة العسكرية بالجزائر وعضو المكتب التنفيذي للإتحاد العربى للرياضة العسكرية، الدعوة للعميد الركن دكتور يوسف دسمال الكوارى - رئيس الإتحاد العربى للرياضة العسكرية ورئيس الإتحاد الرياضى العسكرى القطرى ، والوزير المفوض طارق عبد السلام - أمين عام الإتحاد، والعميد فنى عتيق شداد الغانم - رئيس اللجنة الفنية بالإتحاد، والسيد على جاد محمد المراقب المالى للإتحاد لحضور فعاليات البطولة.

يشارك فى البطولة 6 دول من الأعضاء بالإتحاد هم : السعودية ، قطر ، تونس ، ليبيا ، فلسطين ، والجزائر " منظم البطولة " ، ويشرف على البطولة إداريا العميد أمل خليفة عضو المكتب التنفيذي للإتحاد العربى للرياضة العسكرية " فلسطين "، وفنياً العميد عبد الرازق الشوشان عضو اللجنة الفنية بالإتحاد " ليبيا "، وإعلاميا العميد عبد الله الفيتورى عضو اللجنة الإعلامية للإتحاد " ليبيا " .