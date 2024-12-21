شاهد..هل يترشح جمال سليمان لانتخابات الرئاسة السورية؟

تحدث الفنان السوري جمال سليمان عن الأوضاع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد مشيرا إلى أن سقوط نظام بشار الأسد لم يكن نتيجة جهود فئة بعينها، بل جاء نتيجة لكاتف جميع أطياف الشعب السوري الذي وقف ضد النظام.





جاء ذلك خلال كلمته في ندوة نظمتها لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين؛ وطالب سليمان الشعب السوري بألا يقبل بسلطة فردية .

وأضاف قائلاً: "لا نتمنى أن يتحول الوضع في سوريا إلى صراع على السلطة، بل نحاول أن تكون سوريا وطناً للجميع".

وأشار إلى ضرورة أن يكون أسلوب المحافظين في تجاوز الصراع على السلطة القضائية هو تشكيل سوريا لكل شخص.

وتابع سليمان : "لا نأمل أن يتغير الوضع إلى اختلاف سياسي بحت، بل نحاول أن نبني وطنًا يتسع للجميع".

وعن ترشحه للرئاسة السورية قال : لا يجوز أن يقال إنه لا يوجد أحد مقابله، العمل السياسي يحتاج إلى انتمائي السياسي وليس الديني أو الطائفي، نحن الآن في مرحلة إنقاذ سوريا وإعادة الحياة لكل مؤسساتها الوطنية، عندما يكون لدينا دستور جديد وبيئة صالحة للانتخابات سيكون لكل حدث حديث".











