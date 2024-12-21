أحمد الشرع يعلن عن تعيينات جديدة في الحكومة السورية المؤقتة

التقى كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية، في العاصمة السورية دمشق، بزعيم "هيئة تحرير الشام" أحمد الشرع، بحسب ما ذكر موقع "آكسيوس" الأمريكي يوم أمس الجمعة.

وكان هذا أول لقاء علني بين الدبلوماسيين الأمريكيين والشرع بعد سقوط النظام السوري.

ووصف مسؤول أمريكي الاجتماع مع الشرع بأنه "جيد ومثمر".

وقال مسؤولون أمريكيون، إن الوفد الأمريكي وصل إلى دمشق، يوم أمس الجمعة، في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وكانت هذه أول زيارة يقوم بها مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية إلى سوريا منذ أكثر من عقد.

وكانت الزيارة جزءًا من استئناف التعامل الدبلوماسي الأمريكي مع سوريا بعد سقوط النظام السوري.

وبعد الاجتماع بيوم، أعلن الشرع، اليوم السبت، عن تعيين المهندس مرهف أبو قصرة في منصب وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

وكان أبو قصرة قد شارك في اجتماع اليوم الذي جمع أحمد الشرع مع الفصائل العسكرية، حيث جرت مناقشة شكل المؤسسة العسكرية الجديدة.. وأعلن الشرع خلال الاجتماع أن جميع الفصائل العسكرية سيتم دمجها في مؤسسة واحدة تحت إدارة وزارة الدفاع في الجيش السوري الجديد، وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد القوى العسكرية وتنظيمها ضمن إطار مؤسساتي.

وفي تصريحات سابقة، أكد الشرع أن جميع الفصائل سيتم حلها، مشددا على أن السلاح سيكون حصرا بيد الدولة السورية.. كما أشار إلى أنه لن يكون هناك تجنيد إجباري في سوريا بعد الآن.

من هو مرهف أبو قصرة وزير الدفاع السوري الجديد؟

مرهف أبو قصرة، المعروف أيضا باسم "أبو الحسن 600"، يعد من أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية في "هيئة تحرير الشام"، التي لعبت دورا محوريا في الإطاحة بالنظام السوري في وقت سابق من هذا الشهر.

كما أن مرهف أبو قصرة حائز على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية، وينحدر من مدينة حلفايا بمحافظة حماة.

تعيينات أخرى

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا تعيين أسعد حسن الشيباني وزيرا للخارجية في الحكومة الانتقالية، وفقا لما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا".

وقبل ذلك، أعلنت السلطات السورية الجديدة تعيين عزام غريب، المعروف بلقب "أبو العز سراقب"، محافظًا لمحافظة حلب.

ويعتبر غريب أحد أبرز قادة "الجبهة الشامية"، التابعة لما يعرف بـ"الجيش الوطني السوري".

يذكر أن القيادة الجديدة في سوريا كلفت خلال الأيام الماضية عددا من الشخصيات لإدارة شؤون المحافظات السورية بعد إسقاط النظام السوري، ومن بينهم "عامر الشيخ"، قائد "أحرار الشام"، الذي أُسندت إليه مهمة تسيير شؤون محافظة ريف دمشق.