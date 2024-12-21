سوبر «هاتريك».. شيك يقود باير ليفركوزن لاكتساح فرايبورج بالدوري الألماني

اكتسح فريق باير ليفركوزن ضيفه فرايبورج بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب باي أرينا ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

بدأت أحداث المباراة بإثارة مبكرة، حينما أهدر فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن ركلة جزاء في الدقيقة 33.

مباراة بايرن ليفركوزن ضد فرايبورج

قص باتريك شيك شريط أهداف اللقاء في الدقيقة 45+1، ليضع كتيبة المدرب الإسباني تشابي ألونسو في المقدمة في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، صحح فيرتز خطأه بتسجيل الهدف الثاني لصالح باير ليفركوزن في الدقيقة 51، قبل أن يسجل جريفو هدف فرايبورج الوحيد في اللقاء في الدقيقة 55.

واستطاع شيك تسجيل 3 أهداف متتالية في الدقائق 67، 74، و77، ليحرز سوبر هاتريك، أسهم به في مطاردة باير ليفركوزن لصدارة الدوري الألماني، التي يتربع عليها بايرن ميونخ.

بتلك النتيجة، رفع باير ليفركوزن رصيده إلى 32 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني، خلف بايرن ميونخ المتصدر بـ36 نقطة، بينما تجمد رصيد فرايبورج عند 24 نقطة في المركز الثامن.