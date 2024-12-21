نيس يتأهل لدور الـ32 بكأس فرنسا في غياب محمد عبد المنعم

نجح فريق نيس، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، في الفوز على نظيره كورت بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

واجه نيس، كورت على ملعب أرماند سيزاري بدون محمد عبد المنعم، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت في إطار منافسات دور الـ64 من بطولة كأس فرنسا.

محمد عبد المنعم يغيب عن تأهل نيس لدور الـ32 من كأس فرنسا

غاب محمد عبد المنعم عن صفوف نيس أمام كورت؛ للإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، وأبعدته عن مباريات فريقه للمرة الرابعة على التوالي في مختلف المسابقات.

أهدر سفيان ديوب زميل عبد المنعم ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة، قبل أن يرد أصحاب الأرض بهدف التقدم في الدقيقة 11 بواسطة كريستوفر بوسيمارت.

حصل يائيل ناندجو لاعب نيس على البطاقة الحمراء في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم كورت بهدف للا شيء.

وفي الشوط الثاني، سجل تانجي ندومبيلي هدف التعادل لصالح نيس في الدقيقة 60، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة.

انتقل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي بعقد لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

بتلك النتيجة، تأهل محمد عبد المنعم رفقة نيس إلى دور الـ32 من بطولة كأس فرنسا، بعدما تخطى كورت بركلات الترجيح.