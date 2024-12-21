أمين عام مستقبل وطن من المنيا يعلن تدشين مبادرة لإسقاط ديون المزارعين

قال النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام إن الحزب فكرة شبابية لدعم الدولة المصرية ومؤسسات الدولة، موضحا أن الحزب يتمتع بالاغلبية بمجلسي النواب والشيوخ وثقل بين المواطنين.

وأشاد بالشباب المصري الذي ضرب اروع الامثله في الوعي باصطفافه خلف القيادة السياسية ودعمه للدوله المصرية وكذلك حجم الإنجاز الذي تشهده جميع محافظات الجمهورية.

وأعلن عبد الجواد عن تدشين اول اكاديميه للشباب بمحافظات الصعيد وعقد بروتوكول تعاون لتدريب 250 الف شاب ومنحهم شهادة تدريب منهم 100 الف شهادة لشباب الصعيد وتوفير 20 ألف فرصة عمل وتدريب بمشروع شبابنا وتوفير 12 منحه دراسيه مجانيه ببريطانيا.

كما أعلن عن تدشين مبادرة لسداد ديون صغار المزارعين لدى بنك التنميه الائتمان الزراعي بدايه من يناير المقبل.



جاء ذلك بفاعليات مؤتمر مستقبل وطن المنيا شباب الصعيد بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام والدكتور علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب احمد حسام عوض امين الشباب بالمركزيه والنائب محمد نشأت العمدة أمين الحزب بالمحافظة والدكتور وليد عبد القوي امين تنظيم حزب مستقبل وطن المنيا وطاهر فتح الباب وجابر جرجس ومحسن حتة وأحمد عبد الجواد الأمناء المساعدين وعدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الأمانة المركزية وأكثر من 15 الف شاب من محافظات الصعيد.



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