أرسنال يكرر فوزه على كريستال بالاس خلال 4 أيام

سحق فريق أرسنال نظيره كريستال بالاس بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب سيلهورست بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

دخل أرسنال اللقاء ضد كريستال بالاس بقوة، حيث هدد مرمى أصحاب الأرض مبكرًا، وهز شباكه بهدف عن طريق المدافع البرازيلي جابرييل في الدقيقة السادسة.

8 أهداف من أرسنال في شباك كريستال بالاس

ورد كريستال بالاس بهدف التعادل في الدقيقة 11، عن طريق إسماعيلا سار، لكن وضع المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس الجانرز في المقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 15.

وعزز الألماني كاي هافيرتز تقدم فريق المدفعجية بهدف ثالث في الدقيقة 38، بعد كرتين في العارضة لزميله جابرييل، لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بنتيجة 3-1.

وفي الشوط الثاني، أضاف جابرييل مارتينيلي الهدف الرابع في الدقيقة 60، فيما اختتم ديكلان رايس الخماسية في الدقيقة 84.

بذلك، كرر أرسنال فوزه على كريستال بالاس خلال 4 أيام فقط، بعدما فاز عليه بثلاثية مقابل هدفين في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

بتلك النتيجة، ارتقى أرسنال إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما ظل كريستال بالاس في المركز الخامس عشر وفي رصيده 16 نقطة.