رئيس جامعة المنيا يشارك فى مؤتمر مستقبل وطن" شباب صعيد مصر"

شارك الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا في فاعليات مؤتمر" شاب صعيد مصر " باستاد جامعة المنيا ووجه المؤتمر رساله للرئيس عبد الفتاح السيسي " بأننا معك دائما لاستمرار جهود التنميه والتقدم والاستقرار "

عقد المؤتمر بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام والدكتور علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب احمد حسام عوض امين الشباب بالمركزيه والنائب محمد نشأت العمدة أمين الحزب بالمحافظة والدكتور وليد عبد القوي امين تنظيم حزب مستقبل وطن المنيا وطاهر فتح الباب وجابر جرجس ومحسن حته واحمد عبد الجواد الامناء المساعدينةوعدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الامانه المركزيه وأكثر من 15 الف شاب من محافظات الصعيد

رحب الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا بالحضور واستضافة الجامعه لمؤتمر شباب صعيد مصر لدعم الشباب في هذا التجمع الوطني الرائع الذي يشير إلى اننا على ارضيه وطنيه واحدة

وقال إن دعم الشباب وتمكينهم وبناء قدراتهم في الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي يمثل أهمية خاصة كونهم عِماد التنمية المستدامة ومحرك التغيير الإيجابي في المجتمع موضحا أن الشباب هم أصحاب الطموح والطاقة الكبيرة التي يمكن أن تستخدم بشكل فعَّال لبناء مستقبل مزدهر ومستدام.

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