مصطفى محمد يسجل هدفًا في تأهل نانت لدور الـ32 بكأس فرنسا

قاد النجم المصري مصطفى محمد فريقه نانت، للفوز على درانسي برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب باور، ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس فرنسا.

تواجد مصطفى محمد على مقاعد البدلاء منذ بداية المباراة، وشارك بديلًا في الدقيقة 71 بدلًا من باهيربة جيراسي، وسجل هدف الكناري الرابع.

مصطفى محمد يكسر صيامه التهديفي مع نانت

انتهى الشوط الأول بتقدم نانت على درانسي بثنائية دون رد، سجلها ماتيس أبلين في الدقيقتين 21 و33.

وفي الشوط الثاني، أحرز زيزي الهدف الثالث لرفاق مصطفى محمد في الدقيقة 63 من صناعة بيدور تشيرفيلا.

وجاء دور مصطفى محمد ليكسر صيامه التهديفي مع نانت، مسجلًا الهدف الرابع في الدقيقة 82، بعدما وجه عرضية زميله كيلفن أميان في شباك درانسي.

بذلك، رفع مصطفى محمد رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى هدفين، بعدما زار شباك مونبيليه في الدوري الفرنسي.

بهذا الفوز، تأهل مصطفى محمد رفقة نانت إلى دور الـ32 من بطولة كأس فرنسا على حساب درانسي بنتيجة 4-0.