بمؤتمر مستقبل وطن المنيا.. أشرف صبحي : الدولة تؤمن بدور الشباب كمحرك رئيسي للتنمية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مؤتمر شباب الصعيد يُعد منصة وطنية هامة تبرز أهمية إشراك الشباب في الحياة السياسية والاجتماعية، وهو دليل على إيمان الدولة بدور الشباب كمحرك رئيسي للتنمية

وقال صبحى : نسعى من خلال هذه الفعاليات إلى تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم ليصبحوا شركاء حقيقيين في صياغة مستقبل الوطن.

جاء ذلك خلال فاعليات مؤتمر حزب مستقبل وطن المنيا" شاب صعيد مصر " باستاد جامعة المنيا ووجه المؤتمر رساله للرئيس عبد الفتاح السيسي " بأننا معك دائما لاستمرار جهود التنميه والتقدم والاستقرار "

حضر المؤتمر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام والدكتور علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب احمد حسام عوض امين الشباب بالمركزيه والنائب محمد نشأت العمدة أمين الحزب بالمحافظة والدكتور وليد عبد القوي امين تنظيم حزب مستقبل وطن المنيا وطاهر فاتح الباب وجابر جرجس ومحسن ابو حتة واحمد عبد الجواد الامناء المساعدين وعدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الامانه المركزيه وأكثر من 15 الف شاب من محافظات الصعيد.

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