منتخب الكويت يتعادل مع عمان في افتتاح خليجي 26

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة منتخب الكويت ضد عمان بهدف لمثله، التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب جابر الأحمد الدولي، في افتتاح بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26).

تقام بطولة خليجي 26 في الكويت، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 3 يناير من العام المقبل.

مباراة الكويت ضد عمان

افتتح يوسف ناصر السلمان التسجيل لصالح منتخب الكويت في الدقيقة 34، قبل أن يدرك عصام الصبحي التعادل لمنتخب عمان في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو المنتخبين خطف هدف الفوز، في ظل استحواذ متبادل على الكرة، ولكن دون جدوى ليسيطر التعادل على مباراة افتتاح خليجي 26.

يشارك منتخب الكويت في بطولة خليجي 26، في المجموعة الأولى، التي تضم كل من، عمان، قطر، والإمارات.

بتلك النتيجة، جاء منتخب الكويت على صدارة المجموعة الأولى من مجموعات خليجي 26 برصيد نقطة، بينما حل منتخب عمان في المرتبة الثانية بنقطة أيضًا.