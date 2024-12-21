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السبت 21 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شاب سقط في بئر أسانسير بشبرا الخيمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهدت منطقة بيجام بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مصرع شاب إثر سقوطه من بئر أسانسير، جرى إخطار اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة بمصرع شاب سقط فى بئر أسانسير.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين سقوط شاب في بئر أسانسير مما اسفر عن وفاته.

وكشفت التحريات أن الشاب كان ينقل عزاله داخل شقة سكنية بالعقار الذي شهد الواقعة منذ أسبوع لاستعداده للزواج.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

أمن القليوبية سقوط شاب شبرا الخيمة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية