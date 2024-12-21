نابولي يعود لصدارة الدوري الإيطالي مؤقتًا بالفوز على جنوى

فاز فريق نابولي على مضيفه جنوى بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب لويجي فيراريس، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

أنهى نابولي الشوط الأول من مباراته ضد جنوى، متقدمًا بثنائية دون رد، بعدما بدأ فريق الجنوب بقوة مهددًا مرمى أصحاب الأرض مبكرًا بكرة البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة الخامسة، التي ارتطمت بالعارضة.

مباراة نابولي ضد جنوى

ونجح الكاميروني أندريه أنجويسا في تسجيل الهدف الأول لصالح نابولي في الدقيقة 15، من كرة رأسية بتمريرة من زميله ديفيد نيريس.

وأضاف المدافع أمير رحماني الهدف الثاني في الدقيقة 23 من صناعة لوبوتكا، قبل أن يقلص جنوى الفارق بهدف في الشوط الثاني، وذلك عن طريق أندريا بينامونتي في الدقيقة 51، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-1 لفريق نابولي.

بهذا الفوز، عاد نابولي إلى اعتلاء صدارة الدوري الإيطالي بشكل مؤقت، قبل مواجهة أتالانتا أمام إمبولي غدًا الأحد في نفس الجولة.

بتلك النتيجة، تصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتًا برصيد 38 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أتالانتا صاحب المركز الثاني في الوقت الحالي، بينما تجمد رصيد جنوى عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.