بايدن يقدم تعازيه ويبدي استعداده للتعاون مع ألمانيا بعد عملية الدهس بماجديبورج

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تعازيه، اليوم السبت، إثر عملية الدهس التي حدثت في مدينة ماجديبورج الألمانية، والتي أسفرت عن مقتل 5 أشخاص علي الأقل وإصابة أكثر من 200 اخرين، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقال بايدن: "لا ينبغي لأي مجتمع ولا عائلة أن تتحمل مثل هذا الحدث الحقير والمظلم، خاصة قبل أيام فقط من عطلة الفرح والسلام."

وأشار إلي إن إدارته ستكون على اتصال وثيق بالمسؤولين الألمان.

وأضاف: "لقد أوضحنا أن الولايات المتحدة على استعداد لتقديم جميع الموارد والمساعدة المتاحة إذا لزم الأمر. وبينما لا يزال هذا الوضع قيد التحقيق، ستقف الولايات المتحدة دائما مع حلفائنا ضد الإرهاب العنيف".