بأغنية داعمة للشعب اللبناني.. بدء حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

قدمت المطربة سمية وجدي أغنية "لبيروت" ضمن فعاليات ختام مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، دعماً للشعب اللبناني جراء ما يتعرض له من قبل العدوان الإسرائيلي المجرم.

وتفاعل الجمهور والحضور لحفل الختام مع الأغنية، تقديراً لدور الفن في دعم الأشقاء العرب وما تمر به المنطقة من مجازر إنسانية.

سمية وجدي

سمية وجدي

ووجه تامر بجاتو المدير التنفيذي لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير الشكر لكل القائمين على المهرجان، وعن التنظيم المشرف للدورة السادسة، وكل الأفلام المشاركة ضمن فعاليات المهرجان.

تقام الليلة حفل ختام الدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، وتقديم الجوائز الخاصة بمسابقات الأفلام المشاركة.