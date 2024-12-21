ثنائي هجومي في تشكيل أتلتيكو مدريد أمام برشلونة بالدوري الإسباني

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة برشلونة، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره برشلونة بملعب مونتجويك، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد ثنائي هجومي في تشكيل أتلتيكو مدريد أمام برشلونة، حيث يقود الفرنسي أنطوان جريزمان الهجوم بجانب الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

ويجلس النرويجي ألكسندر سورلوث رفقة البرازيلي صامويل لينو والأرجنتيني أنخيل كوريا على مقاعد بدلاء الأتلتي، كأسلحة هجومية للمدرب سيميوني.

يحتل أتلتيكو مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر.

تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة برشلونة

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماركوس يورينتي - خوسيه خيمينيز - كليمنت لونجليت - خافي جالان

خط الوسط: جوليانو سيميوني - رودريجو دي باول - بابلو باريوس - كونور جالاجير

وفي الهجوم: أنطوان جريزمان - جوليان ألفاريز.