تفاصيل جديدة في حريق كورنيش الإسكندرية

كشف الدكتور سمير. النيلي، رئيس نادي المعلمين بالإسكندرية، التفاصيل الكاملة بشأن الحريق الذي اندلع بمنطقة سيدي جابر بكورنيش الإسكندرية وتحديدا بالقرب من نادي المعلمين.

وقال النيلى فى تصريحات صحفية اليوم أن الحريق اندلع في إحد المخازن الخاصة بكافيه حيث يتم تشطيبه حاليا.

وأشار إلى أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات، وأن قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

وأكد النيلى أن الحريق لم يؤثر على نادي المعلمين بالإسكندرية وأن العمل داخل النادي يسير بشكل طبيعي دون أي معوقات، مضيفا أن النادي يستقبل رواده بصورة طبيعية دون أي تأثير.

كان قد شب حريق هائل مساء اليوم السبت، بمخزن تابع لاحدى الكافيهات تحت الانشاء بجوار نادي المعلمين بمنطقة سيدي جابر بالاسكندرية، وذلك دون إصابات.

تعود الواقعة الى تلقى الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية إخطار يفيد بنشوب حريق هائل بالقرب من نادي المعلمين بالإسكندرية، على الفور انتقلت القيادات الأمنية بمحافظة الإسكندرية ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء.