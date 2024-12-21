الإسماعيلي وبيراميدز "حبايب" في شوط أول إيجابي

حسم التعادل بهدف نتيجة الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد الإسماعيلية بالجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

تقدم الدراويش عن طريق مروان حمدي في الدقيقة 29 وادرك بيراميدز التعادل عن طريق أسامة جلال في الدقيقة 45.

يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بينما يحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 7 نقاط.

تشكيل الإسماعيلي

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي التشيكل الذي يخوض به مواجهة بيراميدز في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب "ستاد الإسماعيلية" في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي ضد بيراميدز

جاء تشكيل الإسماعيلي الرسمي الذي يخوض مباراة بيراميدز اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى - محمد عمار - عماد حمدي - محمد نصر.

خط الوسط: محمد محسن - محمد بيومي - مروان حمدي.

خط الهجوم: خالد النبريصي - نادر فرج - إيريك تراوري.

تشكيل بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري.

جاء الشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - كريم حافط - صديق إيجولا - مروان حمدي - دودو الجباس