تعرف على تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أتلتيكو مدريد، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق برشلونة، اليوم السبت، نظيره أتلتيكو مدريد على ملعب مونتجويك، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود البولندي روبرت ليفاندوفسكي تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، إذ يتواجد على رأس الهجوم رفقة البرازيلي رافينيا وبابلو جافي.

يغيب لامين يامال جوهرة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد للإصابة، كما يجلس داني أولمو على مقاعد بدلاء الفريق الكتالوني.

يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: بيدري جونزاليس - مارك كاسادو - فيرمين لوبيز

وفي الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - بابلو جافي.