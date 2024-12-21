أستاذة طب شرعي: نُثبت الاعتداء الجنسي من خلال أخذ عينات للسائل المنوي

قالت الدكتورة دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي والسموم بكلية الطب جامعة القاهرة، إن الطبيب الشرعي يكشف موضعيًا لإثبات وجود نوع من الاعتداء الجنسي، ويتم إثبات الاعتداء الجنسي من خلال أخذ عينات للسائل المنوي الموجود في الرحم.

وأضافت "شكري"، خلال حوارها مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك أنواعًا من غشاء البكارة لا تُفض حتى مع المعاشرة الجنسية الكاملة، موضحة أن الطبيب الشرعي يستطيع معرفة الجروح المفتعلة التي قد تُحدثها بعض الفتيات للادعاء بأن أحد الأشخاص قام باغتصابها، رغم أن واقعة المعاشرة قد تكون بالموافقة.

وأوضحت أن الطبيب الشرعي من خلال خبرته يكون لديه العديد من المؤشرات التي تدل على صحة اغتصاب الفتاة أم لا، بالإضافة إلى إجراء بعض الفحوصات الطبية.